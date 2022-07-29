В Майкопе ярмарки выходного дня заработают на двух точках

30 и 31 июля жители смогут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости Фото: Евгения ГУСЕВА

В Майкопе в выходные дни ярмарки заработают на двух точках. 30 и 31 июля жители смогут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости.

В субботу, 30 июля, торговые ряды будут ждать посетителей по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и по улице Димитрова (от Чкалова до Юннатов).

В воскресенье, 31 июля, ярмарка будет организована по улице Советской.

- Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности города майкопчанам будет предложен широкий ассортимент продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на время летнего сезона продажа скоропортящихся продуктов на ярмарках приостановлена. Сделано это для безопасности граждан.