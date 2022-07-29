В Краснодаре экс-полицейского отправили под домашний арест за мошенничество с 3 млн рублей

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Краснодаре бывшего полицейского обвиняют в мошенничестве. Сотрудник пытался получить 3 миллиона рублей от подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

32-летний мужчина занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции Центрального округа Краснодара. Бывший сотрудник решил «заработать» на обмане одного из фигурантов уголовного дела. Для этого он предложил помочь подозреваемому в краже краснодарцу.

Полицейский потребовал с мужчины 3 миллиона рублей. За это он обещал помочь с уводом от наказания, связанного с лишением свободы. Тот согласился, но, зная, что сделка незаконная, сообщил об этом в краевое СУ СКР.

В конце июня состоялась передача денег. После этого сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали полицейского.

- Обвиняемый дал признательные показания. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.