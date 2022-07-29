Работа может войти в книгу рекордов Гиннесса

В Сочи рисуют самый большой в мире портрет Ван Гога. 29 июля на площадке FOOD STREET курорта «Роза хутор» создают полотно, которое может попасть в книгу рекордов Гиннесса.

11 художников приступили к работе над картиной площадью 1600 квадратных метров. Для этого профессионалы используют 524 килограмма краски. А сама площадка находится на высоте 1100 метров над уровнем моря.

Напомним, в День России рекорд побили в Краснодаре. В краевом центре собрали российский флаг из 50 тысяч бутонов трехцветных роз.