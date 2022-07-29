В Сириусе 30 июля ограничат движение из-за концерта группы «Кино» и шоу Ильи Авербуха

Схема организации движения Фото: пресс-служба ФТ «Сириус»

В Сириусе ограничат движение 30 июля из-за концерта "Кино" и шоу Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Так, в субботу на открытой сцене Медальной площади в честь 60-летия Виктора Цоя выступит группа «Кино». На стадионе «Фишт» в этот день сыграют ФК «Сочи» и «Ахмат». В «Айсберге» Илья Авербух покажет ледовое шоу «Чемпионы», а братья Сафроновы в «Сириус Арене» выступят с иллюзионным шоу Magic Man. В Большом зале Парка науки и искусства «Сириус» 30 июля состоится камерный концерт квартета имени Бородина.

Для проведения мероприятий в этот день с 13:00 до 23:00 Медальную площадь закроют для посещения. Зрители концерта группы «Кино» смогут пройти по билетам в 17:30 через контрольные рамки у пешеходных переходов около Дворцов спорта «Большой» и «Айсберг», со стороны Радужных мостов и слева от стадиона Фишт. Посетителей не пустят на электросамокатах, велосипедах и другом транспорте.

А для водителей на весь день закроют въезд с улицы Триумфальной к «Сочи Автодрому», «Айсбергу» и «Сириус Арене». Уточняется, что шоу фонтана 30 июля пройдет с 12:00 до 13:00.