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Общество29 июля 2022 14:00

14-летнюю школьницу сбили в Сочи на пешеходном переходе

Водитель уехал с места ДТП, его разыскивают
Светлана ОВДЕЙ
Девочка шла по пешеходному переходу Фото: ГИБДД УВД Сочи

Девочка шла по пешеходному переходу Фото: ГИБДД УВД Сочи

14-летнюю школьницу сбили в Сочи на пешеходном переходе. Уехавшего с места ДТП водителя разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД города.

Авария произошла накануне по улице Львовской в Лазаревском районе. Водитель за рулем неустановленного транспорта, предположительно мотоцикла, сбил девочку. В этот момент она переходила дорогу по зебре. Школьнице потребовалась медпомощь. Но водитель уехал с места ДТП.

- Госавтоинспекция Сочи призывает очевидцев происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД УВД Сочи по телефону 268-00-03 или по электронной почте gai_sochi@mail.ru.