Музей разместят в «Городе спорта» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани создадут музей спорта края. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития физической культуры и спорта региона.

Идею создать краевой музей спорта озвучила председатель краевого Олимпийского совета Ирина Караваева. Глава региона поддержал предложение и поручил министерству спорта Кубани проработать его. Уточняется, что музей разместят в «Городе спорта» Краснодара.

– Сегодня мы запланировали открыть Аллею славы в «Городе спорта». Безусловно, необходим еще и музей, где желающие смогут ознакомиться с историей успеха кубанских спортсменов, интересными экспонатами. Стоит создать и его интернет-версию, так как современная молодежь большую часть времени проводит в Сети, - отметил глава региона.