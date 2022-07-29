Дети из «Смены» учатся финансовой грамотности у Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Юго-Западный банк Сбербанка и Всероссийский детский центр «Смена» с 9 июля запустили масштабные тематические квесты для детей по финансовой грамотности. Их проводят сотрудники Краснодарского отделения и бизнес-тренеры HR Сбербанка. И уже более 300 участников «АРТ-лаборатории Лидеров» – авторской образовательной программы ВДЦ «Смена» – задействованы в увлекательном, а главное - полезном проекте.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы в Юго-Западном банке создаём все возможности для развития и самореализации. И конечно же, мы не оставляем без внимания наше подрастающее поколение. Так как все больше молодежи хочет работать в Сбербанке. На мероприятиях, посвященных повышению финансовой грамотности, ребята из ВДЦ «Смена» подтянули знания, наполнились позитивом, и главное, все полученные навыки они теперь смогут применить на практике».

Директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев:

«Занятия по финансовой грамотности являются хорошим вложением в будущее ребенка. Они стимулируют развитие бизнес-мышления, помогают понять назначение финансовых продуктов. Легче всего справиться с этой задачей в игровом формате. Так дети с удовольствием вникают в сложные экономические процессы и становятся увереннее в обращении с деньгами».

Развитие финансовой грамотности у подрастающего поколения позволяет формировать понимание экономических процессов и свою роль в них - умение работать с различными финансовыми продуктами, развитие навыка умного обращения с деньгами и бизнес-мышления. Спикеры не обошли стороной и одну из актуальнейших и важнейших тем – повестка ESG (environmental - окружающая среда, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). В пяти командах ребята распределяли капитал по статьям расходов, выявляли финансовых мошенников и создавали свою модель бизнеса. А еще участвовали в викторине на знание продуктов экосистемы Сбера. За каждое выполненное задание участники получали сувениры, а самые активные – книги из библиотеки Сбера.

После завершения мероприятия ребята делились своими впечатлениями.

«Было интересно узнать о том, как и куда с умом вложить деньги. Я стараюсь покупать только то, что мне действительно нужно, а получив дополнительные знания о распределении бюджета, буду еще и копить. Во взрослой жизни нам это обязательно пригодится, чтобы правильно распределять свой бюджет и не испытывать нехватки денег», - рассказала Милена Медведева из Краснодара.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы всегда с удовольствием сотрудничаем со школами и вузами. Ведь дети – это наше будущее! В этот раз для проведения мероприятий по финансовой грамотности был выбран лучший Всероссийский детский центр «Смена». Уже проведено 2 масштабных и интересных квеста. И совсем скоро 3-я смена. Будем с нетерпением ждать очередной встречи со сменовцами, чтобы поделиться полезными знаниями».

Впереди еще одна смена. А это значит, что в ближайшее время еще более 150 ребят из Всероссийского детского центра «Смена» «прокачают» свои знания по финансовой грамотности и по повестке ESG.