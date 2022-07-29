В Краснодарском крае в 2022 году сдадут 47 спортивных объектов

Вениамин Кондратьев провел совещание по развития спорта в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани до конца 2022 года будут сданы в эксплуатацию 47 спортивных объектов. О ситуации на строительных площадках рассказал Вениамин Кондратьев. По словам губернатора региона, в этом году на Кубани строится рекордное количество многофункциональных спортивных комплексов. Для сравнения: в 2021 году было построено всего 23 спортивных объекта.

- В текущем году на Кубани появятся новые центры единоборств, комплексы и спортзалы, которые очень ждут жители. Кубанская молодежь должна добиваться спортивных успехов и вести здоровый образ жизни. Поэтому мы должны создавать все условия для этого, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Новые спортивные центры появятся в Туапсинском, Мостовском, Кавказском, Новокубанском, Славянском, Динском и Тихорецком районах, а также в Новороссийске и Краснодаре.