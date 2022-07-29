В ДТП погибла семья из Санкт-Петербурга Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, смертельная авария произошла 29 июля в Тимашевском районе. Ближе к 15:20 легковушка Ford столкнулась на «встречке» с грузовиком. В результате ДТП погибла семья из Санкт-Петербурга - 60-летний пассажир, его 55-летняя жена и трое детей 7, 11 и 13 лет.

- В настоящее время на месте продолжают работать следователи территориального следственного отдела СКР по краю, проводится осмотр места происшествия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования руководителем СКР по краю А.К. Масловым поставлен на контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.