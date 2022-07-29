Вторая очередь краевой клинической больницы будет готова к концу этого года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани вторая очередь краевой клинической больницы №1 готова на 69%. Уже завершено строительство трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта. Также готово спиртохранилище и смонтирована вентиляция.

- В рентгенодиагностическом корпусе уже установили железобетонные конструкции. Завершаются отделочные, наладочные работы и подведение коммуникаций. Монтируют медицинское оборудование и ведется ремонт в лечебно-диагностическом корпусе, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что инженерные коммуникации готовы на 80%. Планируется, реконструкция и расширение 2-ой очереди будет завершена к концу 2022 года.

В восьмиэтажном лечебно-диагностическом корпусе разместят отделения реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, там будет находиться отделения, травматологии, ортопедии, гнойной хирургии.