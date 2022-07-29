Для предприятий Кубани создали единый номер консультирования. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани промышленные предприятия смогут узнавать о мерах поддержки по единому номеру. Всю информацию с 1 августа можно будет получить по номеру Центра консультирования: 8-800-500-27-28. Он будет работать на базе Фонда развития промышленности Краснодарского края.

- Номер «горячей линии» для промышленных и перерабатывающих предприятий региона станет единым номером Центра консультирования предприятий Фонда. Производители региона могут получить информация обо всех действующих на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки. Также об условиях их предоставления и способах подачи документов, - сообщил директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Королев.

Уточняется, что задать вопросы можно и по номеру Центра: +7 (861) 205-44-09. Он будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, кроме перерыва с 13:00 до 14:00.

С марта по июль 2022 года операторы «горячей линии» провели более 160 консультаций для промышленных и перерабатывающих предприятий Кубани.