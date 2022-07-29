В Краснодаре пропал седовласый мужчина

80-летнего мужчину не могут найти уже 22 дня. Фото: «ЛизаАлерт».

В Краснодаре пропал 80-летний мужчина. Он ушел из дома 7 июля. С этого момент о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

- Мужчина среднего роста – 178 сантиметров. У него нормальное телосложение, короткие седые волосы, борода и усы, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В какой одежде находился мужчина в день пропажи – неизвестно.

Для оповещения о местонахождении пенсионера или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.