На Кубани в 2022 установят 85 зарядных станций для электромобилей

В Краснодарском крае 10 инвесторов подписали соглашения о строительстве зарядных станций для электромобилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 10 инвесторов изъявили желание построить на территории региона зарядные станции для электромобилей. «Электозаправки» появятся в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи, а также на участках трассы М-4 «Дон» и дорог регионального значения.

– Уже разработаны и утверждены схемы размещения будущих станций. Под их строительство выделены земельные участки и подготовлены все необходимые нормативные документы. Теперь все зависит только от скорости инвесторов, - рассказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий

Кубань вошла в число пилотных регионов России, где начнут реализацию программы развития электрозарядной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено 234,6 млн рублей. На эти средства будет закуплено оборудование. Ожидается, что 85 новых станций для подзарядки электротранспорта начнут работать на Кубани уже до конца 2022 года.