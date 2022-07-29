В Адыгее местные жители добились сноса незаконного здания на берегу Кубани

В поселке местные жители добились сноса незаконного здания на охранных зонах.

В поселке Яблоновском Адыгеи местные жители добились сноса незаконного здания на берегу Кубани. Арендатор земельного участка начал без разрешения возводить в охранной зоне газопровода строение. Его снесли в досудебном порядке.

Жители поселка считали, что строительство может повлечь за собой подтопление их дворов и лишит всех зоны отдыха. В ходе муниципальной проверки выяснилось, что объект строится в охранной зоне газопровода. Местной администрации пришлось обратиться в суд с иском о признании его самостроем. Застройщик не стал дожидаться решения и сам разобрал здание.

- Спорный участок под ИЖС был передан частному лицу в аренду. Также в ответ на его обращения о строительстве ему направлялись уведомления о несоответствии параметров запланированного объекта. Это было связано с прохождением по участку инженерных коммуникаций. Кроме того, участок имеет ряд ограничений в использовании, - сообщили в администрации Яблоновского городского поселения.

Уточняется, что проблема решена только частично. В будущем люди намеренны добиться полного запрета на застройку, чтобы сохранить его исторически сложившееся использование в рекреационных целях.

При этом администрация поселения не исключила возможность застройки. Проводить работы можно будет в случае, если арендодатель сможет расположить объект с учетом охранных зон.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Росприроднадзор взял на контроль незаконную стройку на берегу Кубани в поселке Адыгеи.