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Происшествия29 июля 2022 17:47

В Краснодаре младенец выпал из коляски при резком торможении маршрутки

Трехмесячная девочка получила травмы и была доставлена в больницу
Евгения ХАЛИКОВА
После поездки в краснодарском общественном транспорте младенцу потребовалась помощь медиков.

После поездки в краснодарском общественном транспорте младенцу потребовалась помощь медиков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре трехмесячная девочка, которую мама перевозила в коляске в салоне маршрутки, получила травмы из-за того, что водитель общественного транспорта принял решение внезапно сбросить скорость. Из-за резкого торможения малышка выпала из коляски на пол маршрутки.

- При падении ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Врачи оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Сейчас младенец находится дома, - рассказал официальный представитель краснодарского УМВД Артем Коноваленко.

Инцидент произошел 29 июля в районе Западного Обхода. Родители пострадавшего ребенка не имеют претензий к водителю.