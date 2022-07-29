В Краснодаре младенец выпал из коляски при резком торможении маршрутки

После поездки в краснодарском общественном транспорте младенцу потребовалась помощь медиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре трехмесячная девочка, которую мама перевозила в коляске в салоне маршрутки, получила травмы из-за того, что водитель общественного транспорта принял решение внезапно сбросить скорость. Из-за резкого торможения малышка выпала из коляски на пол маршрутки.

- При падении ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Врачи оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Сейчас младенец находится дома, - рассказал официальный представитель краснодарского УМВД Артем Коноваленко.

Инцидент произошел 29 июля в районе Западного Обхода. Родители пострадавшего ребенка не имеют претензий к водителю.