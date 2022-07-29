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Общество29 июля 2022 18:10

1 августа из аэропорта Сочи в Анапу отправится «Ласточка»

Поезд будет курсировать по удлиненному маршруту
Мария ЧАЛАЯ
Курортная электричка начнет ходит по удлиненному маршруту с 1 августа.

Курортная электричка начнет ходит по удлиненному маршруту с 1 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 августа из аэропорта Сочи в Анапу отправится «Ласточка». Она будет курсировать по удлиненному маршруту составом из 10 вагонов.

- Это сделано для удобства пассажиров. Людям, которые прибывают в Сочи на самолетах и планирующих продолжить свое путешествие по железной дороге, будет комфортнее передвигаться напрямую до одной из станций Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Электричка каждый день будет отправляться из аэропорта в 12.48. В Анапу она прибудет в 21.23. Обратно поезд поедет в 5.30. Остановка в конченом пункте он окажетсяслучится в 13.39.

«Ласточка» оснащена системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками для зарядки гаджетов, экологически чистыми туалетами. Также системами видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, предусмотрены специальные места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оборудованные креплениями для кресел-колясок, кнопкой вызова проводника.