Курортная электричка начнет ходит по удлиненному маршруту с 1 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 августа из аэропорта Сочи в Анапу отправится «Ласточка». Она будет курсировать по удлиненному маршруту составом из 10 вагонов.

- Это сделано для удобства пассажиров. Людям, которые прибывают в Сочи на самолетах и планирующих продолжить свое путешествие по железной дороге, будет комфортнее передвигаться напрямую до одной из станций Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Электричка каждый день будет отправляться из аэропорта в 12.48. В Анапу она прибудет в 21.23. Обратно поезд поедет в 5.30. Остановка в конченом пункте он окажетсяслучится в 13.39.

«Ласточка» оснащена системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками для зарядки гаджетов, экологически чистыми туалетами. Также системами видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, предусмотрены специальные места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оборудованные креплениями для кресел-колясок, кнопкой вызова проводника.