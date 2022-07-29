В Геленджике помогут деньгами семьям погибших участников СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины

Депутаты городской Думы Геленджика приняли ряд важных социальных решений. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Депутаты городской Думы Геленджика 29 июля собрались на очередной сессии, итогом которой стало решение важных социальных вопросов. На курорте окажут финансовую помощь семьям погибших на территории ЛНР, ДНР и Украины участников специальной военной операции. Им выплатят по 1 миллиону рублей.

- Также депутаты утвердили положения о муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий. В Геленджике три таких территории появились в 2021 году. Теперь же принято решение усилить контроль за сохранностью уже утвержденных и создаваемых ООПТ, - рассказал мэр курорта Алексей Богодистов.

Предстоит модернизация проездной систему в общественном городском транспорте. Новшества касаются льготных проездных карт школьника. Теперь дети не будут ограничены определенным количеством поездок. Ребята смогут ездить авансом, а в конце месяца власти компенсирует перевозчикам затраты. Если эксперимент окажется удачным, то его применят и для пенсионеров-льготников.