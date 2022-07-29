Вениамин Кондратьев сообщил, что нужно предусмотреть возможность изъятия земель. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани собираются изымать земли под строительство спортивных объектов. Их будут выкупать из частной собственности по рыночной стоимости. Законопроект получил поддержку и находится на рассмотрении в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

- Мы готовы строить еще больше социальных объектов, но в регионе существует серьезный дефицит свободных участков. Кубань выступила с инициативой изымать территории по рыночной стоимости из частной собственности под новые школы и детские сады. Также необходимо предусмотреть возможность изъятия земель и под строительство спортивных объектов, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в муниципальных образованиях края не хватает плоскостных спортивных сооружений, плавательных бассейнов и спортзалов.

В Краснодаре не хватает более 600 площадок, в Армавире – 122. В Сочи недостаточно 83 мест, а в Новороссийске – 75. Кроме того, в 15 муниципалитетах нет вообще ни одного плавательного бассейна.