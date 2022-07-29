Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими детьми и семейной парой на Кубани

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарского краю.

Прокуратура Тимашевского района начала проверку причин, которые привели к страшной аварии с многочисленными жертвами. На трассе в районе станицы Роговской после лобового столкновения с фурой погибла семья из Санкт-Петербурга, путешествующая по Югу России на личном автомобиле.

- Известно, что легковой автомобиль марки «Форд» выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц». В результате ДТП погибли пять человек, в их числе трое детей 7, 11 и 13 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что жители северной столицы возвращались домой после отдыха в Крыму. Ехали двумя автомобилями. «Форд» принадлежал 60-летнему пенсионеру, он передвигался с женой и тремя внуками. Позади следовали родители несовершеннолетних с еще тремя детьми. Именно на их видеорегистратор и попал момент столкновения легковушки с грузовиком. Возбуждено уголовное дело.