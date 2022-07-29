Вениамин Кондратьев поручил трудоустроить молодых тренеров по самбо. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Дипломированных тренеров по самбо трудоустроят на Кубани. На прошлой неделе в Армавире был первый выпуск тренеров. Там выпустили 31 специалиста. На данный момент трудоустроены по специальности 30% молодых преподавателей.

- Мы возводим спортивные залы, центры единоборств по всему региону. Такие объекты не должны пустовать из-за нехватки тренеров. Необходимо еще на этапе строительства уделять внимание кадровым вопросам, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в решении кадровых вопросов главным помощником является Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Но к этой работе планируют привлекать и вузы региона, особенно в муниципальных образованиях.