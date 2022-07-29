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Спорт29 июля 2022 19:51

Вениамин Кондратьев посетил новый Дворец водных видов спорта

Это самый большой на ЮФО плавательный бассейн
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре открыли Дворец водных видов спорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре открыли Дворец водных видов спорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил новый Дворец водных видов спорта. Это самый большой спорткомплексе Южного федерального округа. Объект построили в рамках нацпроекта «Демография».

- В регионе появился новый большой бассейн с олимпийской чашей. Объект может принимать соревнования всех уровней. Он нужен начинающим спортсменам, которые делают первые шаги, и уже достигли успехов в водных видах спорта, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в новый Дворец водных видов спорта будут приезжать дети со всего города.

Также уже в ближайшее время объект примет первых спортсменов.