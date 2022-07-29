Видео гибели троих детей и супружеской пары из Санкт-Петербурга изучают следователи на Кубани

Дети погибли на глаза у родителей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае возбуждено уголовное по дело по факту аварии, которая произошла 29 июля в Тимашевском районе. Легковой автомобиль «Форд», в котором ехали пожилая чета и трое их внуков, буквально влетел под колеса грузовику. Трое детей и их бабушка с дедушкой погибли на глазах у родителей, которые ехали следом. Именно их видеорегистратор зафиксировал момент столкновения.

- В настоящее время на месте работают следователи, которые проводят осмотр места происшествия. Необходимо установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования на контроле главы следственного управления Андрея Маслова, - сообщили в краевом следкоме.

Напомним, многодетная семья возвращалась из отпуска, который они провели в Крыму домой в Санкт-Петербург. Дедушка с бабушкой взяли в свою машину трех внуков 7, 11 и 13 лет и ехали впереди. Позади следовали родители несовершеннолетних с еще тремя детьми в салоне.