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Происшествия29 июля 2022 21:01

Почти утонувший в бассейне Анапы трехлетний мальчик попал в реанимацию

Ребенка достали из воды в бессознательном состоянии
Евгения ХАЛИКОВА
Тонущего ребенка успели вовремя вытащить из воды. Фото: скриншот

Тонущего ребенка успели вовремя вытащить из воды. Фото: скриншот

Реаниматологи продолжают бороться за жизнь трехлетнего мальчика, который едва не утонул в бассейне. Ребенок отдыхал вместе с родителями в пансионате «Черное море» и почему-то оказался возле бассейна без присмотра папы с мамой, которые в это время находились в баре. Посторонние люди вовремя заметили, что мальчик начал тонуть и смогли вытащить его из воды.

- По данному случаю идет доследственная проверка. Следователи должны установить обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник СУ СКР по краю Анна Пушкина.

Врачи реанимобиля смогли откачать ребенка и экстренно доставили его в больницу Анапы. Сейчас он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.