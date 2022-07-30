На острове Суджук запретили строить бар. Фото: «Наша Газета Новороссийск».

Прокуратура Новороссийска запретила строить бар на острове Суджук. Ранее местные жители города забили тревогу, когда увидели, что на опасном острове Суджук началось строительство. Часто, попытки добраться до Суджука приводят к гибели людей из-за сильного течения.

- Факта выполнения строительных работ на момент проверки на острове Суджук не установлено. На данный момент специализированной прокуратурой подготовлено исковое заявление о запрете использования территории острова Суджук. Все сделано с учетом наличия признаков ведения хозяйственной деятельности, - приводит официальное сообщение ведомства «Наша Газета Новороссийск».

Уточняется, что договор аренды на использование острова Администрация города не заключала.

Такой документ заключило Кубанское бассейновое водное управление с ООО «Бригантина».