Что произошло за ночь 30 июля в Краснодарском крае: Прокуратура Новороссийска запретила строить бар на острове Суджук

Прокуратура Новороссийска запретила строить бар на острове Суджук. Арендодатель территории планировал организовать зону отдыха.

В Новороссийске сотрудники МЧС достали собаку из глубокой ямы. Животное не могли поймать 15 минут.

Почти утонувший в бассейне Анапы трехлетний мальчик попал в реанимацию. Ребенка достали из воды в бессознательном состоянии.

Видео гибели троих детей и супружеской пары из Санкт-Петербурга изучают следователи на Кубани. Момент столкновения многотонной фуры и легкового автомобиля, в котором ехали члены большой семьи, попал на видеорегистратор родителей погибших детей.