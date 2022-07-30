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Общество30 июля 2022 5:22

Что произошло за ночь 30 июля в Краснодарском крае: Прокуратура Новороссийска запретила строить бар на острове Суджук

Что произошло за ночь 30 июля в Краснодарском крае
Алексей ГУК

Прокуратура Новороссийска запретила строить бар на острове Суджук. Арендодатель территории планировал организовать зону отдыха.

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