«Газель» сгорела на парковке в Краснодаре

Фото: скриншот видео

«Газель» сгорела на парковке многоэтажки в Краснодаре. Она полыхала на улице Войсковой.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:46 в субботу, 30 июля.

- Уже в 05:56 на место прибыли подразделения МЧС России, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.

Спустя минуту спасатели ликвидировали пожар. Только спасти машину, по словам очевидцев, им не удалось. Она уже выгорела дотла.

Отмечается, что с огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники.