«Газель» сгорела на парковке в Краснодаре

Фото: скриншот видео
«Газель» сгорела на парковке многоэтажки в Краснодаре. Она полыхала на улице Войсковой.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:46 в субботу, 30 июля.
- Уже в 05:56 на место прибыли подразделения МЧС России, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.
Спустя минуту спасатели ликвидировали пожар. Только спасти машину, по словам очевидцев, им не удалось. Она уже выгорела дотла.
Отмечается, что с огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники.