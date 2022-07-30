Инвест-шоу «Бизнес-Лифт» впервые прошло в Краснодаре.

В Краснодаре провели инвест-шоу «Бизнес-Лифт» для малого и среднего предпринимательства. 20 участников выступили перед экспертным жюри и презентовали свой бизнес. Также они смогли привлечь 600 тысяч рублей от партнера шоу.

- Участники, на глазах у действующих предпринимателей Кубани, продемонстрировали видео-визитку, после чего в течение 3 минут представляли свой продукт. Они отвечали на вопросы, получали оценку зала, на основании которой проходили в этап голосования жюри. Большинство участников зрители допустили к голосованию. Это говорит о проработанности представленных проектов, - сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

В шоу участвовали представители швейного производства, селективной парфюмерии, кондитерских изделий, обоев ручной работы, кормов и сладостей для собак, сферы аренды спортивного оборудования, юридических услуг и других областей.