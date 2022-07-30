В ДТП с автобусом погиб один человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани В ДТП с автобусом и КамАЗом погибла женщина. Десять человек получили травмы. Смертельная авария произошла в Кущевском районе.

- Водитель автобуса Volkswagen въехал в КАМАЗ, который стоял на обочине. В результате столкновения погибла пассажирка. Девять человек доставлены в больницу для осмотра, трое из них – несовершеннолетние. Одному пассажиру помощь оказали на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что всего в автобусе находились 16 пассажиров.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативно-следственной группы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.