В городе продолжают бороться с амброзией. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре скосили более 4,6 тысячи гектаров амброзии и других сорняков. На муниципальных территориях работы выполняют в рамках контракта. На других участках покосом занимаются собственники, строительные компании, ТОСы и ТСЖ, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, управляющие компании.

- В ходе рейдов было составлено 84 протокола об административных правонарушениях. Выдано 708 уведомлений о необходимости покоса на частных территориях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что 92 жителя города направили сообщения о зарослях амброзии и другой сорной травы. По 40 адресам уже выполнены работы, остальные находятся в работе.

В рамках муниципального контракта косить сорную траву начали в апреле. Пик цветения амброзии ожидается в августе и сентябре.

При обнаружении зарослей амброзии на муниципальных территориях можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС — 050. Также обращения принимают в отделе санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по номеру: 267-81-31.