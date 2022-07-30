На Кубани за сутки COVID-19 заболели 265 человек, в том числе 22 детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавируса захлестнула Кубань. За последние сутки жители Краснодарского края сдали 265 положительных тестов на ковид. Этот показатель стал самым высоким за последние три месяца.

Отмечается, что самым зараженным городом Кубани стал Краснодар. Здесь инфекцию обнаружили у 65 человек. Еще 41 положительный тест сдали жители Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Новороссийск. В городе-герои заразились самой популярной инфекцией человечества 26 пациентов.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4674.