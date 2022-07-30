Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 9:18

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 265 человек, в том числе 22 детей

Самому младшему новому пациенту два месяца
Алексей ГУК
На Кубани за сутки COVID-19 заболели 265 человек, в том числе 22 детей

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 265 человек, в том числе 22 детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавируса захлестнула Кубань. За последние сутки жители Краснодарского края сдали 265 положительных тестов на ковид. Этот показатель стал самым высоким за последние три месяца.

Отмечается, что самым зараженным городом Кубани стал Краснодар. Здесь инфекцию обнаружили у 65 человек. Еще 41 положительный тест сдали жители Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Новороссийск. В городе-герои заразились самой популярной инфекцией человечества 26 пациентов.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4674.