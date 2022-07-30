Пансионату «Лучезарный» исполнилось два года!

Фото пресс-службы группы компаний AR GROUP Айк Зебелян

Одному из самых популярных мест отдыха на курорте исполнилось два года. В честь праздника в пансионате «Лучезарный» приготовили сразу несколько приятных комплиментов для гостей.

Утро в ресторане пансионата «Лучезарный» началось с необычного завтрака, в меню которого включили праздничный торт по особому рецепту. Здесь же вечером в номерах гостей ожидали гастрономические сертификаты в честь дня рождения.

Фото пресс-службы группы компаний AR GROUP Айк Зебелян

- За эти два года нам удалось добиться высоких результатов в своей работе и внести вклад в развитие туристической отрасли города в целом. Сегодня мы даже с гордостью можем отметить, что у нас есть свои постоянные гости, которые приезжая в Сочи, хотят жить именно в «Лучезарном». Отдельная гордость - это пляж, так как именно морской отдых привлекает туристов на курорт. В этом году наши старания, уровень безопасности, комфорта и сервиса оценили в Ростуризме. На достигнутом, конечно, не останавливаемся, теперь мы должны работать с двойной отдачей, чтобы и в следующем сезоне получить знак качества - Синий флаг. Вообще стоит отметить, что все достижения стали возможными благодаря эффективной работе большой команды. Благодарю за это каждого, - отметил руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.