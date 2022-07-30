В Новороссийске и Геленджике отметят день военно-морского флота. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 31 июля отметят День Военно-Морского флота. Корабли Новороссийской военно-морской базы проведут имитацию боя с освобождением судна от условных террористов, высадкой морского десанта и встречного боя с захватом участка побережья, а также поиска и уничтожения морской мины. Все это пройдет в акватории Цемесской бухты.

- В Геленджике пройдет концерт «Слава морякам России». Кроме того, проведут творческую программу «Ах, море-море». Для зрителей выступят коллективы края и военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что торжественным маршем пройдут военнослужащие из состава соединений кораблей охраны водного района, подводных лодок, берегового ракетно-артиллерийского соединения. Также сводная рота женщин-военнослужащих НВМБ и расчеты Пограничного управления ФСБ России.