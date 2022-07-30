Вениамин Кондратьев принял участие в мероприятии в честь 80 годовщины со дня атаки под Кущевской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев почтил память казаков станицы Кущевской. 80 лет назад они участвовали в одном из важных сражений в битве за Кавказ — Кущевской атаке. В честь этого на местах боевой славы провели историческую реконструкцию боя.

- На защиту своей земли встали кубанские и донские казаки. Они держали оборону и 2 августа 1942 года пошли в атаку. Чуть больше 4 тысяч человек вышли против 16 тысяч хорошо вооружённых фашистов с танками и авиацией, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что только сильные духом люди способны на такой отчаянный подвиг. Казаки испокон веков, не щадя себя защищали Отечество. И наш долг — помнить об этом всегда.