Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии в Краснодарском крае. Жуткое ДТП произошло минувшей ночью в Кущевском районе.

По предварительной информации, микроавтобус «Фольцваген» протаранил стоящий на обочине КамАЗ. Он перевозил 16 пассажиров. 10 человек, включая 3-х подростков, получили травму, еще один – погиб. Им оказался 46-летняя женщина.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после аварии. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.