В казачьи кадетские корпуса провели отбор будущих воспитанников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани казачьи кадетские корпуса готовятся к новому учебному году. В летний период в учреждениях провели Дни открытых дверей, собеседования, а также индивидуальные отборы будущих воспитанников.

- В седьмые классы казачьих кадетских корпусов приняли 293 человека, в десятые – 209. Еще в двух корпусах завершают набор в десятые классы. Конкурс составляет 3 человека на место, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

Уточняется, что в числе новых кадет юноши из всех муниципалитетов Краснодарского края. Жители Ставропольского края, Ростовской, Воронежской, Омской областей, Республик Адыгея и Крым.

До 1 августа комиссии собирают медицинские документы. Они подтверждают надлежащее состояние здоровья кандидатов. После этого будут изданы приказы о зачислении. Также уже сформировали резервный состав рекомендованных к поступлению ребят.