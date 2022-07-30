Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Участниц драки в магазине задержали в Новороссийске. Они избили продавцов.

Отмечается, что конфликт случился несколько дней назад. Тогда девушки пытались украсть селедку из продуктового магазина. Это заметили продавцы. Они попросили покупателей вернуть товар, но не нашли понимания. Хулиганки набросились на персонал магазина, сопроводив избиение угрозами и бранью.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что девушек задержали сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску. Ими оказались девушки 2004 и 2006 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в отношении хулиганок составлено семь административных протоколов, в том числе за побои и неповиновение полиции. Старшую девушку арестовали на пять суток, а младшую отправили на принудительное лечение.