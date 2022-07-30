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Полицейские спасли жизнь пассажирке такси в Сочи. Они доставили женщину в реанимацию.

Отмечается, что экипаж 3-й роты ДПС дежурил на улицах курорта. Неожиданно к сотрудникам обратился водитель такси. Он заявил, что его пассажирке стало плохо. Женщина жаловалась на боли в грудной клетке и нехватку воздуха.

Старший лейтенант полиции Языков Александр и лейтенант полиции Котегов Константин доставили женщину в предобморочном состоянии в поликлинику. Там ей оказали квалифицированную помощь.

- Сотрудники привезли меня в реанимацию. Там за два дня меня откачали. Если бы не они, это бы все, – с дрожью в голосе говорит Ольга Анатольевна.

Сейчас пассажирку уже выписали из больницы. Ее жизни ничего не угрожает.