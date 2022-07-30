В Хостинском районе началась расчистка русла реки. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Русло реки Сочи начали расчищать в Хостинском районе. В районе села Пластунка четыре года назад она выходила из берегов, а во время июльской стихии, был подъем уровня. При залповых ливнях вода может размыть дорогу, ведущую к жилым домам. Из-за этого около тысячи человек становятся временно отрезаны от города.

- Сейчас приступили к самому проблемному участку. Его протяженность – пять километров. Планируется, что до 2024 года русло будет полностью приведено в порядок, а также углубят дно, - сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что в рамках полномочий города были подготовлены все документы, согласования и приступили к расчистке.

Кроме того, сейчас проводятся работы в руслах Кудепсты и Мзымты.