Видео с ударившей в самолёт молнией в Краснодаре оказалось устаревшим

Фото: flightradar24.com

Жуткая тряска в салоне и крики людей – это видео разлетелось по соцсетям еще год назад. В сентябре 2021-го самолет из Екатеринбурга следовал в Сочи.

Но за час до посадки над курортом разгулялась непогода: зарядил мощный ливень. Он сопровождался грозами. Пока судно находилось в зоне ожидания, его поразила молния.

Пассажиры увидели яркую вспышку и грохот вещей. Они разлетелись по салону. Началась паника. Но на помощь людям пришли бортпроводники. Они успокоили людей.

Через полчаса самолет Azur Air благополучно сел в Краснодаре. Никто из пассажиров не пострадал. Но сегодня, 30 июля, видео вновь разлетелось по социальным сетям. Авторы утверждали, что сняли кадры в субботу.

Только на записи была та же картинка, что в сентябре 2021-го.

- Сейчас погода в Сочи хорошая. Самолеты не уходили на запасные аэропорты, - пояснили в аэропорту Краснодара. - Видео - старое. Воздушная гавань Краснодара закрыта уже более пяти месяцев – с 24 февраля. Действует запрет Росавиации. Он касается всех аэропортов Кубани, кроме Сочи. То есть нельзя прилететь в Краснодар, Геленджик и Анапу.

Летчик рассказал, насколько опасен удар молнии в обшивку самолета.

- Я читал, что люди с того самолета говорили о возможном падении борта после удара молнии, мол, он мог рухнуть, – говорит «КП» – Кубань» Владимир, военный летчик. – Но этого просто не могло быть. Могло выключиться радиоэлектронное оборудование, система навигации, кроме механических приборов. Они просто не зависят от питания. Ну и двигатели продолжали работать. Сегодня в мире все самолеты прекрасно защищены от удара молнии. Они сконструированы так, что могут выдерживать практически любые молнии и уровень турбулентности. И если молния попадает в борт, пассажиры и экипаж не пострадают. Может только хорошо тряхнуть лайнер и испортиться оборудование. Но оно в каждом самолете дублируется. Вообще же, пилотам самолетов запрещено входить в грозовой фронт. Это прописано в инструкциях. Но если вдруг разряд попал в лайнер, после посадки самолет тщательно осматривают. Но погибнуть из-за удара молнии в самолет пассажиры не могут - вероятность этого ничтожно мала.