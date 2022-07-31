В Новороссийске проходит парад в честь Дня Военно-Морского флота России

Ежегодно 31 июля отмечается День Военно-Морского Флота. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ежегодно 31 июля отмечается День Военно-Морского флота России. В Новороссийске стартовал парад в честь памятной даты.

- По Форумной площади под звуки военного оркестра торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений Военно-Морского флота. Для гостей праздника состоятся показательные выступления по рукопашному бою на суше, а также ряд показательных морских сражений: уничтожение морской мины, освобождение захваченного террористами судна, высадка десанта и встречный бой, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», праздничные мероприятия должны были также состояться в Севастополе. Однако утром губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил об их отмене.