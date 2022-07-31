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Памятная доска морякам из Новороссийска установлена в порту Мариуполя накануне Дня Военно-Морского флота. Четверо военных героически погибли 8 мая при освобождении города.

Командир дивизиона тральщиков капитан 2-го ранга Александр Бобров, разведчик-водолаз расчета группы борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами старший сержант Дмитрий Николаев, моторист-электрик старший матрос Сергей Дорохин, рулевой-сигнальщик старший матрос Сергей Федченко выполняли задачу по деблокированию Мариупольского морского торгового порта на противодиверсионном катере.

- Они сражались за русский город Мариуполь, чья история связана с историей русского военного флота. Еще в 1920 году Мариуполь стал главной базой Красной Азовской военной флотилии, которая после окончания гражданской войны была перебазирована в Севастополь, и на ее основе началось развертывание Черноморского флота, - отметил на церемонии глава ДНР Денис Пушилин.