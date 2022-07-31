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Здоровье31 июля 2022 9:01

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 311 человек

Самому младшему новому пациенту три месяца
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Краснодарском крае увеличилось число заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае увеличилось число заболевших коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае увеличилось число заболевших коронавирусом. За последние сутки COVID-19 на Кубани подтвердили у 311 человек.

В Краснодаре выявили 97 случаев заражения, в Сочи – 48, в Новороссийске – 25, в Геленджике – 14, в Анапе и Горячем Ключе – по 11 новых пациентов, в Калининском районе – 10, в Каневском – 9.

- По 8 заболевших в Тимашевском и Северском районах, 7 – в Динском, по 6 – в Красноармейском и Темрюкском, по 5 – в Белоглинском и Выселковском. По 4 положительных результата в Крыловском и Кавказском районах, по 3 – в Ейском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Крымском. По 2 новых пациента в Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском и Абинском. По 1 человеку выявили в Армавире, Апшеронском, Брюховецком, Староминском, Успенском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в оперштабе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди заболевших коварной болезнью 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей.