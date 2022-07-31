Последствия урагана устраняют в Тимашевске

В центре города повалены деревья. Фото: Николай Панин

Последствия мощного урагана устраняют в Тимашевске. Вчера вечером на город обрушился сильный ветер с дождем. За 47 минут выпало 40 мм осадков. В центре оказались повалены деревья и столбы, оборваны линии электропередачи. В нескольких районах исчезли свет и вода.

Всю ночь на улицах города убирали ветки, восстанавливали коммуникации.

- Первоочередная задача - сделать безопасным движение на дорогах, восстановить жизнеобеспеченность города, - отметил глава Тимашевска Николай Панин.

Сейчас в городе работает телефон единой дежурной диспетчерской службы - 8(86130) 4-02-25. Жители могут обратиться туда для получения информации.