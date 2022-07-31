Кубань примет участие в туристическом форуме в Москве

Ограничение полетов не стало помехой для курортного сезона в крае Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кубань примет участие в туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Мероприятие будет проходить с 4 по 7 августа.

- Краснодарский край представит интерактивный стенд площадью 84 кв. метра под лозунгом «Жарко круглый год». Посетители выставки смогут узнать о различных видах всесезонного отдыха в регионе: сельском туризме, санаторно-курортном оздоровлении, зимних пляжах, турмаршрутах, экскурсиях и объектах показа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубанской площадке гостей встретит казачий творческий коллектив. Взрослые посетители смогут принять участие в розыгрыше призов и путевок. В то время как маленьких зрителей порадуют воздушными шарами и сахарной ватой.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ограничение полетов не стало помехой для курортного сезона в крае. На данный момент Кубань посетили почти восемь млн туристов.