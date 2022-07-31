В Сочи прошла презентация книги по риторике «Короче говоря» Тамары Карташевой

Книга является учебником для желающих чувствовать аудиторию, а также эффектно и открыто говорить на публику. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошла презентация книги по риторике «Короче говоря». Автор - лауреат премии ТЭФИ, медиаэксперт конкурса «Лидеры России. Политика» Тамара Карташева. Ее произведение является учебником для желающих чувствовать аудиторию, а также эффектно и открыто говорить на публику.

- Техники, о которых написано в книге, я сначала опробовала на живой аудитории, а после этого изложила на бумаге. Сегодня молодые яркие и интересные люди собрались здесь, в Доме молодежи, и надеюсь, что им будет полезен мой опыт. Я даже не представляла, что в центре Сочи есть такое удивительное уютное пространство, где комфортно и нам - «бывалым», и молодым людям, - рассказала Тамара Карташева.

В рамках мероприятия желающие смогли пообщаться с автором в режиме живого диалога. Для участников состоялся мастер-класс по самопрезентации. Этой теме отведен отдельный раздел в книге.