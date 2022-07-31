Новые криминальные сериалы на Wink

Видеосервис Wink предлагает сериалы.

В последний жаркий месяц можно получить все ощущения и пережить приключения – все, что не успели за время каникул - вместе с новой коллекцией видеосервиса Wink.

Редкие жанры сейчас пользуются такой популярностью, как детективы и криминальные драмы. Любители наверняка выделят и оценят два остросюжетных сериала из меню Wink.

Советуем не пропустить криминальную драму «Игра с огнем» (18+). Спокойная жизнь рабочего Михаила (его играет Игорь Петренко) заканчивается, когда он узнает о смертельной болезни любимого сына. Вылечить мальчика может только один человек – врач из Америки. Но… на дворе 1979 год, и добраться из СССР в США – настоящая фантастика. Препятствия кажутся непреодолимыми: огромные суммы денег, политические разногласия между странами, расстояния, да и без криминала тоже не обходится. Но отец готов на все: стать цеховиком, переступить законы обеих стран и многое другое, лишь бы спасти ребенка. Все эпизоды 12-серийного фильма из линейки Wink Originals будут доступны зрителям с 9 августа.

С 13 августа пользователей сервиса уже ждет «Порт» (16+). Таможенник Лев Гарин (Роман Маякин) – красив, уверен в себе, состоятелен и замешан в махинациях. Все у него идет прекрасно. Пока не исчезают любовница Ариадна (Вильма Кутавичюте) с мужем, известным бизнесменом. Открыто заняться поиском Ариадны – верный путь разрушить карьеру, строившуюся годами. Но и сидеть, сложа руки Лев, не может. В процессе выясняется много неожиданного, а отношения с любовницей все больше становятся похожи на хитрую ловушку. Первые два эпизода сериала можно увидеть с 13 августа в Wink и на «Кинопоиске».

И это еще не все, что ждет пользователей Wink в ближайшие дни, продолжение следует!

Примечание: даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.