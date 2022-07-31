В Адыгее три человека пострадали после столкновения грузовика с Ладой

На автодороге Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск после столкновения грузовика и легковушки трое человек пострадали. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Теучежском районе Адыгеи произошла тяжкая авария. На автодороге Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск после столкновения грузовика и легковушки трое человек пострадали.

- Предварительно установлено, что грузовой автомобиль с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Гранта", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров отечественной легковушки.

пострадавшими стали жители Санкт-Петербурга -35-летняя женщина и двое детей, в возрасте пяти и десяти лет. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», пострадавшими стали жители Санкт-Петербурга. 35-летняя женщина и двое детей в возрасте пяти и десяти лет оказались серьезно ранены.

Кроме того, досталось и автомобилям. Оба транспортных средства в ужасном состоянии. На месте работали дополнительные наряды госавтоинспекции. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению аварии.