За год планируют трудоустроить более 4 тысяч детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 2 тысяч подростков нашли летнюю подработку в Краснодаре по городской программе «Содействие занятости населения». Школьники смогли устроиться в муниципальные учреждения культуры, образования и молодежной политики.

- Для них предусматривается легкий неквалифицированный труд, который не противоречит трудовому законодательству: уборщик территории, подсобный рабочий, координатор, — сообщила и. о. начальника управления по социальным вопросам Анастасия Хабарова.

На создание рабочих мест для подростков в этом году выделено более 34 млн рублей. В первую очередь на работу стараются устроить детей из многодетных, малоимущих семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто стоит на учете в полиции.