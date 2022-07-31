Зону отдыха благоустроили на 85% в Курганинске

В Курганинске заканчивают благоустройство зоны отдыха по улице Таманской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Курганинске заканчивают благоустройство зоны отдыха по улице Таманской в районе станции детского и юношеского туризма. Работы на этой территории завершили на 85 %.

- Реконструкцию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» завершат до конца года. На территории также обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, комфортный подход к водоему, установят новое освещение для прогулок в вечернее время, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», основная задача нацпроетка - повышение комфорта городской среды. Жители края оказывают непосредственное влияние на благоустройство общественных территорий. В этом году 1,4 тысячи местных жителей проголосовали за парки и скверы, которые преобразуют на Кубани в 2023 году.