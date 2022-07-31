Лучшие премьеры для семейного просмотра и комедии для взролых на Wink

Новые летние впечатления

Перед учебой и работой нужно успеть зарядиться положительными эмоциями, времени для отдыха остается все меньше! Для этого в видеосервисе Wink есть все: и для взрослых, и для детей. Встречайте дальше новинки месяца и планируйте семейные просмотры.

С 19 августа можно будет посмотреть приключенческий мультфильм «Забытое чудо» (6+). Завораживающая история для всех возрастов. Трое ребят, Дима, Настя и Гоша, приезжают на экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и потихоньку сбегают, чтобы отправиться на поиски древних сокровищ.

И тут начинается настоящее волшебство. В одной из башен монастыря, оказывается, скрывается портал, через который дети попадают в глубокое прошлое страны – времена татаро-монгольского ига. На их глазах разворачивается Куликовская битва. Кажется, приключение заходит слишком далеко и пора возвращаться обратно. Но для этого нужно пройти заколдованный лес. В этом им будет помогать сам Сергий Радонежский.

Взрослых наверняка порадуют свежие «Булки» - российская комедия (16+). Казалось бы, обычная мелодрама о девушке, мечтающей о большой и чистой любви, получает неожиданное развитие. Танечка Бабанина (Кристина Асмус) из Подмосковья известна тем, что печет умопомрачительные булочки. А еще недавно у нее появился завидный жених, а на горизонте – кольцо и свадебное путешествие на Бали. Парень оказывается аферистом, но на остров Таня все-таки попадает. Только вот на какой… и какие булочки она там будет печь? Узнаете 12 августа на Wink.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.